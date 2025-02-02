В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта — список улиц

«На трех улицах Красной горки вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать с 3 февраля по 15 февраля 2025 года включительно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская — улица Южная.
В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.
Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.