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В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта — список улиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. На трех улицах Севастополя временно ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«На трех улицах Красной горки вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с ремонтом дорог. Ограничения будут действовать с 3 февраля по 15 февраля 2025 года включительно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта будет ограничено по улицам Цветочная и Оранжерейная, проезд: улица Волжская — улица Южная.

В ходе работ планируется обустроить основания из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части, уложить нижний и верхний слои асфальтобетона. Обочины будут также приведены в порядок.

Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.