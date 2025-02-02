В Севастополе из-за ремонта ограничат движение транспорта — список улиц

Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено сообщал, что 17 февраля в городе стартует капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.