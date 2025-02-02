Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации

— У нас задач много, это охрана и оборона объектов, борьба с соответствующими силами. Но вместе с тем мы понимаем, что где-то на каких-то определенных моментах, как здесь, мы будем выполнять задачи совместно с Вооруженными Силами по отражению возможных факторов агрессии.