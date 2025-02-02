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Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации

Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта СВО.

Источник: Комсомольская правда

Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации. Об этом в беседе с телеканалом СТВ сообщил начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Кравченко.

В частности, Кравченко отметил:

— На примере всех локальных конфликтов, опыта специальной военной операции мы видим, что вопросы территориальной обороны — пристальный, ключевой момент.

Он напомнил, что тероборона является, в сути своей, резервом Вооруженных Сил, необходимых как для вспомогательных, так и в какой-то мере основных задач. Кравченко конкретизировал:

— У нас задач много, это охрана и оборона объектов, борьба с соответствующими силами. Но вместе с тем мы понимаем, что где-то на каких-то определенных моментах, как здесь, мы будем выполнять задачи совместно с Вооруженными Силами по отражению возможных факторов агрессии.

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