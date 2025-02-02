Управление юстиции: загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома сказало, что загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода.
Все дело в статье 19 белорусского Кодекса о браке и семье. Именно там говорится о перечне препятствий для заключения брака.
«Никакого дресс-кода, ограничений по форме одежды молодожёнов законом не установлено», — отметили в управлении юстиции.
Также там добавили, что сами органы загс такие ограничения установить не могут, поскольку подобная мера препятствовала бы праву на свободу самовыражения.
— Однако форма одежды должна соответствовать нормам морали и этики, — сделали замечание специалисты.
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