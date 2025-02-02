Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управление юстиции: загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода

Управление юстиции сказало, что загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома сказало, что загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода.

Все дело в статье 19 белорусского Кодекса о браке и семье. Именно там говорится о перечне препятствий для заключения брака.

«Никакого дресс-кода, ограничений по форме одежды молодожёнов законом не установлено», — отметили в управлении юстиции.

Также там добавили, что сами органы загс такие ограничения установить не могут, поскольку подобная мера препятствовала бы праву на свободу самовыражения.

— Однако форма одежды должна соответствовать нормам морали и этики, — сделали замечание специалисты.

Тем временем Генштаб назвал задачи территориальной обороны Беларуси с учетом опыта спецоперации.

Ранее мы писали, что улицы имени двух министров иностранных дел могут появиться в Минске, как и улица Батьки Миная в рамках жилой застройки микрорайона Малиновка.

Также уроженец Бреста Игорь Корнелюк шокировал воспоминаниями о детстве в Беларуси: «В детстве я чуть не умер, меня отшептала бабушка из глухой деревни!».

А Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины.