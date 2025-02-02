Управление юстиции сказало, что заявление о регистрации брака нельзя подать в загс за полгода до свадьбы

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома сказало, что заявление о регистрации брака нельзя подать в загс за полгода до свадьбы.
Специалисты отметили, что статья 16 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье гласит: заключение брака происходит не ранее чем через три дня и не позже трех месяцев после подачи заявления в загс. В остальном же главное, чтобы сроки были согласованы всеми сторонами.
Вместе с тем, отделы загса ведут предварительную запись на регистрацию брака.
«Можно забронировать нужную дату и время, а в установленные сроки подать заявление», — сказано в сообщении.
Правда, есть исключения. В Главном управлении юстиции подчеркивают:
«При наличии уважительных причин (например, беременность невесты) возможно заключение брака до истечения установленного срока».
Также управление юстиции сказало, что загс не может отказать в регистрации брака из-за дресс-кода.
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