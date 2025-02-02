Управление юстиции сказало, что заявление о регистрации брака нельзя подать в загс за полгода до свадьбы

Специалисты отметили, что статья 16 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье гласит: заключение брака происходит не ранее чем через три дня и не позже трех месяцев после подачи заявления в загс. В остальном же главное, чтобы сроки были согласованы всеми сторонами.