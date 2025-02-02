В волгоградском ЦПКиО отпраздновали 82-ю годовщину Сталинградской победы

Гости мероприятия посмотрели историко-техническую инсталляцию «Сталинград — родина Победы», организованную Волгоградской академией МВД РФ. На сцене для зрителей выступили творческие коллективы, взвод девушек-барабанщиц.
Немало радости программа мероприятий доставила и представителям подрастающего поколения. Мальчишки получили возможность подержать самый настоящий автомат времен Великой Отечественной войны и покрутить руль, забравшись в раритетный военный автомобиль.
Большой восторг у собравшихся в парке вызвал символический привал с полевой кухней, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу и горячий чай с пирожками.