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В волгоградском ЦПКиО отпраздновали 82-ю годовщину Сталинградской победы

Посетителям парка была представлена выставка военной техники и оружия времен героической битвы на Волге.

Источник: Волгоградская правда

Гости мероприятия посмотрели историко-техническую инсталляцию «Сталинград — родина Победы», организованную Волгоградской академией МВД РФ. На сцене для зрителей выступили творческие коллективы, взвод девушек-барабанщиц.

Немало радости программа мероприятий доставила и представителям подрастающего поколения. Мальчишки получили возможность подержать самый настоящий автомат времен Великой Отечественной войны и покрутить руль, забравшись в раритетный военный автомобиль.

Большой восторг у собравшихся в парке вызвал символический привал с полевой кухней, где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу и горячий чай с пирожками.

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