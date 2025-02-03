Правительство Молдовы запустит проект по очистке водоемов

С обеспокоенностью отмечаем, что в определенное время года уровень воды в озере значительно снижается, поверхность воды уменьшается вдвое, что влияет на биоразнообразие биосферного заповедника «Нижний Прут».
Он также сообщил, что указаннве водоемы не очищались более 30 лет, и после реализации проекта поток воды, поступающей в озеро, возрастет. По словам Лазаренку, озеро быстро заиливается из-за деятельности человека, изменения климата и искусственного регулирования уровня воды, который снижается, а это угрожает экосистеме и птицам, зависимым от озера.
Очень важно действовать быстро и эффективно, чтобы сохранить эту уникальную экосистему. Очистка озера позволит поддерживать оптимальный уровень воды, обеспечивая необходимые условия для выживания ценных видов и сохранения экологического баланса.