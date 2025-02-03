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Правительство Молдовы запустит проект по очистке водоемов

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Министерство окружающей среды Молдовы совместно с Национальной администрацией вод инициирует проект по очистке двух водоемов на юге страны. В министерстве уточнили, что речь идет о каналах Поповка и Манолеску, по которым вода из реки Прут поступает в озеро Белеу, являющегося частью биосферного заповедника «Нижний Прут».

Источник: Sputnik.md

С обеспокоенностью отмечаем, что в определенное время года уровень воды в озере значительно снижается, поверхность воды уменьшается вдвое, что влияет на биоразнообразие биосферного заповедника «Нижний Прут».

отметил министр Серджиу Лазаренку

Он также сообщил, что указаннве водоемы не очищались более 30 лет, и после реализации проекта поток воды, поступающей в озеро, возрастет. По словам Лазаренку, озеро быстро заиливается из-за деятельности человека, изменения климата и искусственного регулирования уровня воды, который снижается, а это угрожает экосистеме и птицам, зависимым от озера.

Очень важно действовать быстро и эффективно, чтобы сохранить эту уникальную экосистему. Очистка озера позволит поддерживать оптимальный уровень воды, обеспечивая необходимые условия для выживания ценных видов и сохранения экологического баланса.

добавил министр
экология