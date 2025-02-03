Сколько продлится суровая зима в Молдове: Экономить на отоплении в ближайшее время не получится

До 10 утра 3 февраля, на больше части территории Молдовы сохранится желтый код неустойчивости погоды — прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега. Причем, на юге Молдовы их будет больше, чем в центральной части. На дорогах гололедица.