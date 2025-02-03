Сколько продлится суровая зима в Молдове: Экономить на отоплении в ближайшее время не получится

До 10 утра 3 февраля, на больше части территории Молдовы сохранится желтый код неустойчивости погоды — прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега. Причем, на юге Молдовы их будет больше, чем в центральной части. На дорогах гололедица.
В Кишиневе в понедельник днём около 3 градусов тепла, но будет ощущаться как минус три. Средняя скорость ветра 17 км/ч, максимальные порывы — 44 км/ч. Средняя облачность — 68%.
Ночью в столице минус 3 градуса, по ощущения — минус 7. Ветрено. В последующие сутки будет ещё холоднее.
В прошлом году в этот день в Кишиневе было +8.
По данным Гидрометцентра, на юге Молдовы 3 февраля днем 5 ночью 2 градуса тепла, слабый дождь со снегом, ветер 46 км/час.
На севере страны днем около 0, ночью до — 3 градусов. Ветер 27 км/час. Облачно.