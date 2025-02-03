Что можно и нельзя делать в Максимов день 3 февраля, который называют Утешитель

Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Не следует отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается. Под запретом 3 февраля тяжелый физический труд. Кроме того, не стоит игнорировать звонки и сообщения. А еще в указанный день не давали взаймы соль. Предки верили, что вместе с ней можно отдать благополучие.