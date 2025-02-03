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Что можно и нельзя делать в Максимов день 3 февраля, который называют Утешитель

Собрали приметы и запреты на 3 февраля, когда отмечают Максимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 3 февраля святого Максима Грека. В народе принято праздновать Максимов день. Есть еще одно название — Максим Утешитель. Считалось, что святой может помочь в любой беде.

Что нельзя делать 3 февраля

Запрещено ругаться, провоцировать конфликты. Не следует отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается. Под запретом 3 февраля тяжелый физический труд. Кроме того, не стоит игнорировать звонки и сообщения. А еще в указанный день не давали взаймы соль. Предки верили, что вместе с ней можно отдать благополучие.

Что можно делать 3 февраля

По традиции, 3 февраля пекли пироги с грибами, рыбой. Как правило, ими угощали как членов семьи, так и нуждающихся. А еще было принято ходить в церковь и просить помощи у святого.

Согласно приметам, ясный день предсказывает раннюю весну. В том случае, если 3 февраля солнце, то ждали теплую весну. На мороз в скором времени указывает ясная заря.

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