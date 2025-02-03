СК: Двое детей и мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе частного дома под Жлобином

Двое детей в возрасте года и трех лет и 35-летний мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе дачного дома под Жлобином, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Трагедия произошла вечером 2 февраля в деревне Луговая Вирня Жлобинского района. Во дворе частного дома, как предполагают работающие на месте происшествия следователи управления СК по Гомельской области и криминалисты, произошел взрыв кислородного баллона.
«В результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое малолетних детей (1 и 3 года). Его супруга и 6-летний сын в тяжелом состоянии доставлены в больницу», — говорят в СК.
Уточняется, что в семье воспитывалось четверо детей, один из которых на момент взрыва был в районном центре.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту», — отмечается в сообщении Следственного комитета.
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