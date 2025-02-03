Появились новые подводные камни при аренде квартиры. На что обратить внимание при выборе жилья

Перед тем как заключить договор найма, необходимо проверить документы на недвижимость. Это будет выписка из ЕГРН. Собственник должен предоставить вам свежую выписку, из которой вы узнаете всю информацию об объекте. Если у объекта несколько собственников, то подпись в договоре должен поставить каждый их них либо это может сделать один из собственников на основании нотариальной доверенности от других. Если хозяин говорит, что это необязательно, тоже следует насторожиться. К сожалению, случаи, когда один из собственников сдаёт жильё без ведома и согласия других, не редкость. Если один из владельцев не знал о факте сдачи квартиры, он может совершенно законно выселить арендатора из жилого помещения. То же самое касается супругов, если речь идёт о совместной собственности. Каждый из них должен дать своё согласие на сдачу жилья внаём.