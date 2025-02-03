Миллионы с мусорки. Где находят самые дорогие книги и сколько они стоят

Вице-президент Гильдии антикваров-книжников Сергей Бурмистров однажды рассказал журналистам, как к нему в руки попала книга с автографом Иосифа Сталина. Её нашли на свалке два бомжа и за сто рублей продали в ближайший магазин. Владелец магазина продал книгу антиквару, а тот в свою очередь перепродал её Бурмистрову. Бурмистров провёл экспертизу, и оказалось, что на руках находится каталог промышленного оборудования с пометками, сделанными рукой Сталина. По нему вождь отбирал, что нужно закупить за рубежом для индустриализации страны, и делал на полях заметки. После экспертизы цена на каталог выросла до сотен тысяч рублей.