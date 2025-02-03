TMZ: Рэпер P.Diddy попал из тюрьмы в больницу из-за боли в колене

Напомним, Шона Комбса обвиняют в ряде тяжких преступлений. Среди них изнасилования, домогательства, побои и торговля людьми. Против него подали многочисленные иски о насилии и сексуальных нападениях. Согласно обвинению, перед преступлением он доводил участников своих вечеринок до беспомощного состояния. Также сообщалось о домогательствах на кастингах к молодым артистам, в том числе к несовершеннолетним мальчикам. Помимо этого, P.Diddy подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.