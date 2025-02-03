«Это был не континент». Геолог назвал место, где затонула Атлантида

— Это, скорее всего, территория около островов Тира, Андикитира и та часть, которая примыкает к бывшему вулкану Санторин. Сейчас это остров Санторин. Там был огромный вулкан, который в атмосферу на поверхность земли выкинул очень много материала, и в эту кальдеру, в пустоту, которая провалилась вниз, вглубь, ворвалось море, там сейчас Средиземноморье. Скорее всего, в этой части, на этой территории где-то была Атлантида. Это не был континент, это была земля, территория меньше острова Крит, — считает учёный.