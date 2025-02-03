На Ставрополье 12 детей из Белгородской области находятся под наблюдением

Он также сообщил, что поддерживает постоянную связь с воспитателями, тренерским составом и медицинскими работниками. Всем детям оказывается необходимая помощь. На период восстановления они будут обучаться дистанционно, тренировки временно приостановлены. Каждый день планируется проводить термометрию и медицинский осмотр.