На Ставрополье 12 детей из Белгородской области находятся под наблюдением

На Ставрополье под наблюдением врачей находятся более десяти детей из Белгородской области после случаев отравления, сообщил глава Ессентуков Владимир Крутников.
Как он прежде уточнял, что в одном из санаториев семь человек почувствовали недомогание, сопровождавшееся повышением температуры и симптомами отравления. Сейчас дети находятся под присмотром медицинских специалистов в стационаре.
По словам Крутникова, оперативный штаб перешел на круглосуточное дежурство. Состояние поступивших ранее детей стабильно, однако госпитализированы еще несколько ребят 2009 и 2010 года рождения с аналогичными симптомами. Всего под наблюдением медиков находится 12 детей.
Он также сообщил, что поддерживает постоянную связь с воспитателями, тренерским составом и медицинскими работниками. Всем детям оказывается необходимая помощь. На период восстановления они будут обучаться дистанционно, тренировки временно приостановлены. Каждый день планируется проводить термометрию и медицинский осмотр.
Между тем Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело после отравления шести девочек на юго-востоке столицы.