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Эксперт Белый объяснил, почему китайский ИИ DeepSeek запрещают в Европе

Официальной причиной запрета китайского ИИ в Европе названа угроза безопасности данных граждан.

Источник: Аргументы и факты

Китайскую нейросеть DeepSeek, быстро набравшую популярность, начали ограничивать в Европе. В комментарии aif.ru основатель группы компаний в области робототехники и Искусственного Интеллекта Владимир Белый рассказал, с чем это связано.

«Официальной причиной запрета заявляют угрозу безопасности данных граждан, использующих нейросеть, которые якобы могут передаваться в Китай и использоваться против пользователей. Этот запрет распространился сначала на США, а затем на Европу, начиная с Италии. Примечательно, что после объявления о мощных возможностях DeepSeek выяснилось, что ее разработчиком является китайская компания, а не, как предполагалось, западная международная организация», — сказал эксперт.

Однако, как отметил Белый, сейчас на самом деле происходит информационная блокада, а также начало новой волны «культуры отмены».

«Мое личное мнение, что на самом деле это информационная блокада, своего рода возвращение к культуре отмены, санкциям и прочим мерам. Западные страны увидели, что их социальные сети и нейросети не достигают того уровня, который смогла создать небольшая китайская компания за относительно небольшие деньги. При этом эта нейросеть значительно повлияла на фондовые рынки, вызвав падение акций мировых технологических компаний», — объяснил собеседник.

Он также добавил, что важным моментом стал и неожиданный рост популярности нейросети.

«DeepSeek не только быстро завоевала доверие среди пользователей, но и оказалась предпочтительной среди некоторых военных США, которые использовали ее вместо более известных систем, таких как ChatGPT. Отличие DeepSeek от других нейросетей заключается в способности собирать и анализировать данные перед выводом ответа, что делает ее работу более эффективной», — поделился своим видением собеседник.

Ранее Дмитрий Завалишин также заявлял, что китайская нейросеть DeepSeek потенциально может использоваться для сбора данных.