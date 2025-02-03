Эксперт Белый объяснил, почему китайский ИИ DeepSeek запрещают в Европе

«Официальной причиной запрета заявляют угрозу безопасности данных граждан, использующих нейросеть, которые якобы могут передаваться в Китай и использоваться против пользователей. Этот запрет распространился сначала на США, а затем на Европу, начиная с Италии. Примечательно, что после объявления о мощных возможностях DeepSeek выяснилось, что ее разработчиком является китайская компания, а не, как предполагалось, западная международная организация», — сказал эксперт.