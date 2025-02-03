«Это тоже чуть-чуть сказалось»: Шара Буллет признался, что перед первым поражением потерял дедушку

«У меня дедушка упокоился. Перед тем, как улететь, я должен был с ним увидеться. Из‑за дел я не успел его увидеть, а потом уже улетел в Дубай. И когда я был там, он упокоился», — сказал Шара Буллет в беседе со Sport24.
До боя с Пэйджем Магомедов имел идеальную статистику — 15 побед в 15 поединках. Личная трагедия, по словам бойца, повлияла на его эмоциональное состояние, что могло сказаться на результате в октагоне.
«Он многое дал мне в жизни, воспитал меня, вложил в меня многое. Это тоже чуть-чуть сказалось. Разум и душа не были в комфорте», — заявил российский боец.
Напомним, Шарабутдин Магомедов потерпел первое поражение в профессиональной карьере на турнире UFC Fight Night 250, который прошёл в Саудовской Аравии. Поединок продлился три раунда. На протяжении всех 15 минут Пейджу удавалось сохранять преимущество в стойке и доставать Магомедова точными ударами с дальней дистанции. По итогам боя судьи единогласным решением отдали победу британцу.