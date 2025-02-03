Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняты все ограничения

Все ограничения перестали действовать с 23:52 мск.

Источник: Аргументы и факты

В международном аэропорту Волгограда «Гумрак» сняты ограничения на прием и вылет самолетов, о чем сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко через Telegram.

Ограничительные меры перестали действовать с 23:52 по московскому времени.

По словам Кореняко, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые меры для безопасного восстановления авиасообщения.

Напомним, временные ограничения были введены на работу аэропорта Волгоград («Гумрак») в воскресенье в 21:42 мск.