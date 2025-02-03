Росавиация: в аэропорту Волгограда сняты все ограничения

По словам Кореняко, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые меры для безопасного восстановления авиасообщения.