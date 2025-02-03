Отец погибшего Тиммы рассказал, как Седокова называла их с сыном колхозниками

Напомним, Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря, через день после дня рождения его бывшей жены Анны Седоковой. К настоящему моменту точно установлено, что Тимма покончил жизнь самоубийством, другие версии были отклонены. Следственный комитет Латвии проводит своё расследование обстоятельств смерти спортсмена. Родственники Тиммы были в шоке от того, как он мог оказаться в нищете и почему решился на такой шаг, когда раньше имел хорошие заработки и владел элитной недвижимостью.