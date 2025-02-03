МВД сообщило о нехватке 18,7% сотрудников

Горовой также обратил внимание на замедленные темпы роста заработной платы сотрудников правоохранительных органов. По его словам, увеличение зарплат в МВД происходит в два раза медленнее, чем в среднем по стране. С 2012 по 2024 год средняя зарплата в России возросла в 3,1 раза, тогда как в МВД этот показатель составил лишь 1,4 раза. В результате таких условий нехватка кадров в ведомстве увеличилась в четыре раза.