Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой сообщил о значительной нехватке кадров в МВД, которая составляет 18,7%. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Он также отметил, что в подразделениях миграционной службы этот показатель достигает 11,7%. Эти данные были озвучены, где Горовой подчеркнул важность решения проблемы некомплектации.
Горовой также обратил внимание на замедленные темпы роста заработной платы сотрудников правоохранительных органов. По его словам, увеличение зарплат в МВД происходит в два раза медленнее, чем в среднем по стране. С 2012 по 2024 год средняя зарплата в России возросла в 3,1 раза, тогда как в МВД этот показатель составил лишь 1,4 раза. В результате таких условий нехватка кадров в ведомстве увеличилась в четыре раза.
Ранее стало известно, что России сошлись две беды: кадровый дефицит и внушительное число работников, занятых бесполезным трудом. Их доля, согласно соцопросам, — порядка 10%.