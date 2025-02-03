В Курской области стартовал новый сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

«Зарница 2.0» — это масштабная всероссийская игра, которая проводится с использованием цифровых технологий и является флагманским проектом Движения Первых. В рамках игры проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, физическую подготовку и обучение основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут участвовать школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 18 до 21 года из всех регионов России. Цель проекта — улучшить систему патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, сформировать у них чувство долга по защите своей страны и любовь к Родине, её научному и культурному наследию.