Виталий Мухин победил на выборах главы МО «Олонки» Боханского района

В Иркутской области 2 февраля 2025 прошло голосование на муниципальных выборах. Как сообщили КП-Иркутск в Избирательной комиссии региона, на выборах МО «Олонки» Боханского района победил Виталий Мухин, кандидат от «Единой России».
— За него проголосовали 396 избирателей (62,76%). Явка составила 31,39%, — поделились в пресс-службе избиркома.
Напомним, жители Приангарья также выбирали мэра Братского района, глав Хужирского, Тайшетского, Среднемуйского муниципальных образований.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за рулем мотоцикла поймали 15-летнего школьника в Черемховском районе. Парень ехал без шлема, а после требования остановиться — решил скрыться от правоохранителей.