МФЦ Краснофлотского района Хабаровска переехал на новый адрес

Многофункциональный центр Краснофлотского района теперь работает по новому адресу. С улицы Тихоокеанской его переместили в популярный среди жителей района развлекательный комплекс «Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
МФЦ разместили на втором этаже комплекса по улице Стрельникова, 4 в помещении площадью 567,9 кв. м, что в два раза больше площади помещения, которое центр занимал раньше. Количество окон для обслуживания посетителей увеличили, а также разместили компьютеры, воспользовавшись которыми, горожане могут самостоятельно оформить отдельные услуги.
Новый филиал МФЦ работает шесть дней в неделю, выходной — воскресенье. Подробности можно узнать по телефону 8−800−100−42−12.