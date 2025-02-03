Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ Краснофлотского района Хабаровска переехал на новый адрес

Необходимые услуги граждане могут получить в здании кинотеатра «Хабаровск».

Источник: Мэрия Хабаровска

Многофункциональный центр Краснофлотского района теперь работает по новому адресу. С улицы Тихоокеанской его переместили в популярный среди жителей района развлекательный комплекс «Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

МФЦ разместили на втором этаже комплекса по улице Стрельникова, 4 в помещении площадью 567,9 кв. м, что в два раза больше площади помещения, которое центр занимал раньше. Количество окон для обслуживания посетителей увеличили, а также разместили компьютеры, воспользовавшись которыми, горожане могут самостоятельно оформить отдельные услуги.

Новый филиал МФЦ работает шесть дней в неделю, выходной — воскресенье. Подробности можно узнать по телефону 8−800−100−42−12.

связь