МФЦ Краснофлотского района Хабаровска переехал на новый адрес

МФЦ разместили на втором этаже комплекса по улице Стрельникова, 4 в помещении площадью 567,9 кв. м, что в два раза больше площади помещения, которое центр занимал раньше. Количество окон для обслуживания посетителей увеличили, а также разместили компьютеры, воспользовавшись которыми, горожане могут самостоятельно оформить отдельные услуги.