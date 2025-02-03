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В середине февраля Красноярск примет Гран-при страны по фигурному катанию

Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Красноярск примет Гран-при России по фигурному катанию. В краевом центре выступят фигуристы, которые показали высокие результаты на этапах серии, а также члены сборной страны. Напомним, что соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» с 14 по 16 февраля. Вот расписание:

14 февраля.

Открытие 17:15.

Пары / Короткая программа 18:00.

Мужчины / Короткая программа 19:25.

15 февраля.

Танцы / Ритм-танец 15:45.

Женщины / Короткая программа 16:45.

Мужчины / Произвольная программа 18:45.

16 февраля.

Пары / Произвольная программа 14:00.

Танцы / Произвольный танец 15:45.

Женщины / Произвольная программа 17:45.

Отметим, что на сегодня приобрести билеты можно только на первый день Гран-при.

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