В середине февраля Красноярск примет Гран-при страны по фигурному катанию

Красноярск примет Гран-при России по фигурному катанию. В краевом центре выступят фигуристы, которые показали высокие результаты на этапах серии, а также члены сборной страны. Напомним, что соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» с 14 по 16 февраля. Вот расписание: