В середине февраля Красноярск примет Гран-при страны по фигурному катанию

Красноярск примет Гран-при России по фигурному катанию. В краевом центре выступят фигуристы, которые показали высокие результаты на этапах серии, а также члены сборной страны. Напомним, что соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» с 14 по 16 февраля. Вот расписание:
14 февраля.
Открытие 17:15.
Пары / Короткая программа 18:00.
Мужчины / Короткая программа 19:25.
15 февраля.
Танцы / Ритм-танец 15:45.
Женщины / Короткая программа 16:45.
Мужчины / Произвольная программа 18:45.
16 февраля.
Пары / Произвольная программа 14:00.
Танцы / Произвольный танец 15:45.
Женщины / Произвольная программа 17:45.
Отметим, что на сегодня приобрести билеты можно только на первый день Гран-при.