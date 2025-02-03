В Лувре введут дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе»

«Идея состоит в том, чтобы иметь билет в Лувр, который дает вам доступ к постоянным коллекциям и выставкам, и, если вы хотите увидеть Мону Лизу, это будет этот билет плюс доступ к Моне Лизе», — ее слова приводит газета Le Figaro со ссылкой на эфир France Inter.