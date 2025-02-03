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В Лувре введут дополнительный билет для доступа к «Мона Лизе»

Источник: Известия

Президент Лувра Лоранс де Карс 2 февраля заявила, что в музее введут дополнительный билет для отдельного доступа к «Моне Лизе».

«Идея состоит в том, чтобы иметь билет в Лувр, который дает вам доступ к постоянным коллекциям и выставкам, и, если вы хотите увидеть Мону Лизу, это будет этот билет плюс доступ к Моне Лизе», — ее слова приводит газета Le Figaro со ссылкой на эфир France Inter.

Ранее, 28 января, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Лувр заявил, что полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» будет размещено в отдельном зале музея.

Позднее, 29 января, стало известно о росте цен на билеты в Лувр для граждан не стран Евросоюза. Новые тарифы в музее могут начать действовать с 1 января 2026 года. На данный момент полная стоимость билета — €22. На сколько именно подорожает проход в галерею, пока неизвестно.