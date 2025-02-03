В Приморье проиндексированы пенсии: насколько вырастут выплаты

«Изначально, в связи с прогнозируемым уровнем инфляции на конец 2024 года, пенсии были проиндексированы на 7,3% с января текущего года. Однако, по решению президента РФ Владимира Путина, с 1 февраля коэффициент индексации был повышен до 9,5%, что соответствует фактическому уровню инфляции, согласно данным Росстата», — сообщили в региональном отделении Соцфонда.
Размер индексации зависит от индивидуальных характеристик каждой пенсии, включая её размер. Повышение затронуло не только страховые пенсии по старости, но и пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
С 1 января 2025 года также увеличена стоимость одного пенсионного коэффициента — до 145,69 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет теперь 8 907,7 рублей.
Кроме того, согласно поправкам в федеральный закон о страховых пенсиях, вступившим в силу с января 2025 года, индексация охватила не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Важно отметить, что процесс повышения пенсий для этой категории граждан имеет особенности: прибавка рассчитывается исходя из текущего размера пенсии, который уже учитывает все индексации за период работы. При увольнении работающего пенсионера его пенсия будет дополнительно увеличена с учетом всех пропущенных повышений.
Как сообщила руководитель отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко, такие изменения позволят улучшить материальное положение пенсионеров региона и справедливо учесть все условия, связанные с их трудовой деятельностью.