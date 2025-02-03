В Приморье проиндексированы пенсии: насколько вырастут выплаты

Кроме того, согласно поправкам в федеральный закон о страховых пенсиях, вступившим в силу с января 2025 года, индексация охватила не только неработающих, но и работающих пенсионеров. Важно отметить, что процесс повышения пенсий для этой категории граждан имеет особенности: прибавка рассчитывается исходя из текущего размера пенсии, который уже учитывает все индексации за период работы. При увольнении работающего пенсионера его пенсия будет дополнительно увеличена с учетом всех пропущенных повышений.