ПозывнойКультура: Хабаровский музыкальный театр порадовал концертом участников СВО

В Москве состоялся благотворительный концерт Хабаровского краевого музыкального театра «Мы вместе» (0+) для участников СВО, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского, сообщает ИА AmurMedia.
Артисты ХМТ подарили настоящий праздник бойцам, исполнив музыкальные шедевры из известных оперетт и выразив благодарность и поддержку защитникам страны.
— В эти непростые времена нам важно поддержать участников специальной военной операции, поскольку они отдают все силы, рискуют своей жизнью, чтобы защищать нашу страну. Мы верим, что искусство обладает невероятной силой исцелять и поднимать дух, поэтому благотворительный концерт ХМТ стал еще одной возможностью передать наше тепло, проявить уважение и выразить благодарность за их героизм, — отметил художественный руководитель театра Никита Туранов.
Концертная программа «Мы вместе» включала 18 номеров, среди которых «Заздравная» (0+) И. Дунаевского, ария из «Севастопольского вальса» (0+), «Русский танец» (0+) из «Лебединого озера» П. И. Чайковского, песни «Родная земля» (0+), «Мы единое целое» (0+) и другие.
— Во время выступления у меня невольно наворачивались слезы. Надежда, которую я увидела в глазах бойцов, вновь убедила меня в том, что музыка действительно способна исцелять и дарить непоколебимую веру в светлое будущее. Мы вместе, и это придает нам сил! Я безмерно рада, что наш концерт смог подарить тепло и любовь нашим героям, в будущем мы обязательно продолжим эту добрую традицию, — поделилась впечатлениями артистка-вокалистка Хабаровского музыкального театра Рипсиме Сехлеян.
Также в настоящий момент труппа театра выступает с насыщенной гастрольной программой в Москве. На сцене учебного театра ГИТИС прошел показ музыкальной поэмы «Мцыри» (16+) и гала-концерт «Мы вместе». ХКАМТ также предстоит выступить в Центральном офицерском клубе и на сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера».
Как отмечает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, театр на регулярной основе проводит творческие мероприятия в поддержку защитников Отечества. В конце прошлого года труппа выступила с концертной программой для военнослужащих в селе Князе-Волконском Хабаровского края, а в начале 2025 года артисты порадовали военных концертом в войсковой части Волочаевского городка.
Также регулярно краевые учреждения культуры организуют выезды к бойцам, находящимся на лечении в хабаровском военном госпитале. В начале сентября прошлого года артисты театра подарили им настоящий праздник. С яркими номерами выступили артистка-вокалистка Рипсиме Сехлеян, артист Никита Рыкунов, артисты балета Алана Шабалина и Демьян Ересько и другие. В течение текущего года также запланированы выездные показы для военнослужащих-участников СВО, находящихся на лечении в госпитале Хабаровска.
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