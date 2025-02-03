ПозывнойКультура: Хабаровский музыкальный театр порадовал концертом участников СВО

— Во время выступления у меня невольно наворачивались слезы. Надежда, которую я увидела в глазах бойцов, вновь убедила меня в том, что музыка действительно способна исцелять и дарить непоколебимую веру в светлое будущее. Мы вместе, и это придает нам сил! Я безмерно рада, что наш концерт смог подарить тепло и любовь нашим героям, в будущем мы обязательно продолжим эту добрую традицию, — поделилась впечатлениями артистка-вокалистка Хабаровского музыкального театра Рипсиме Сехлеян.