Штрафы без депортации: в Приморье временно ослабили меры для мигрантов

Мигранты могут самостоятельно узаконить своё пребывание в Приморье при обращении в подразделения по вопросам миграции до 30 апреля 2025 года. Если ранее нарушителям назначались штрафы, выдворение и депортация, то сейчас они обойдутся только штрафами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Согласно указу президента РФ, каждый иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания, обязан до 30 апреля 2025 года самостоятельно обратиться в территориальный отдел полиции или филиал ПВС МВД России по месту своего нахождения. Для урегулирования правового положения и получения необходимых разрешительных документов (патента или разрешения на работу) гражданам предстоит пройти биометрическую идентификацию, медицинское освидетельствование на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических и психотропных веществ, а также проверку на наличие задолженностей по уплате пошлин, налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей. Для оформления патентов на осуществление трудовой деятельности необходимо обращаться в Паспортно-визовую службу. Если иностранцы проигнорируют «амнистию», то будут высланы с последующим закрытием права въезда.
Однако на граждан, допустивших повторное нарушение, указ не распространяется. Они будут помещены в центры временного содержания с последующей депортацией.
В настоящее время в крае на миграционном учете состоят 38,5 тыс. иностранных граждан.
«Всего за год полицией проведено 1 920 рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, принято 795 решений о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны, направлено 5 994 представления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, выявлено 521 преступление, связанное с организацией незаконной миграции, составлено 18 905 протоколов об административных правонарушениях по блоку миграционных статей, оформлен 101 731 паспорт гражданина Российской Федерации, выдан 164 361 заграничный паспорт (из них 34 434 биометрических)», — отметили в ведомстве.
В антитеррористической комиссии Приморского края отметили, что на выходных отряд «Тигр-Правопорядок» и полиция края пресекли деятельность 13 иностранцев, находящихся на территории Владивостока нелегально. Они были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности. Гражданам назначено наказание в виде принудительного выдворения с территории РФ.