Штрафы без депортации: в Приморье временно ослабили меры для мигрантов

Согласно указу президента РФ, каждый иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания, обязан до 30 апреля 2025 года самостоятельно обратиться в территориальный отдел полиции или филиал ПВС МВД России по месту своего нахождения. Для урегулирования правового положения и получения необходимых разрешительных документов (патента или разрешения на работу) гражданам предстоит пройти биометрическую идентификацию, медицинское освидетельствование на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических и психотропных веществ, а также проверку на наличие задолженностей по уплате пошлин, налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей. Для оформления патентов на осуществление трудовой деятельности необходимо обращаться в Паспортно-визовую службу. Если иностранцы проигнорируют «амнистию», то будут высланы с последующим закрытием права въезда.