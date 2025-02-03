Памятник архитектуры на улице Шмидта восстановили в Хабаровске

Проведенные работы не только привели в порядок объект, но и помогут сохранить и улучшить вид исторической части краевой столицы, которую чаще всего посещают отечественные и иностранные туристы. Также напомним, что накануне управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края выдало разрешение на проведение работ по сохранению здания, расположенного в краевой столице на улице Ким Ю Чена, № 9 — дом, построенный в 1907—1909 годах.