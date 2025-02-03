Памятник архитектуры на улице Шмидта восстановили в Хабаровске

В Хабаровске завершили ремонтные работы офицерского флигеля 1912 года постройки по ул. Шмидта, д. 19. Здание в центре региональной столицы, являющееся памятником истории и культуры, приспособили для современного использования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Подрядная организация провела ремонт и реставрацию фасадов здания и цоколя с восстановлением кирпичных кладок и приспособила его для современного использования — теперь там располагается предприятие общественного питания, — рассказали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.
Также в ведомстве добавили, что с момента постройки в 1912 году здание использовалось как офицерский флигель для размещения младших офицеров. Здание решено в стиле эклектики — кирпичном стиле с использованием композиционных приемов, характерных для построек военного ведомства конца XIX — начала XX века.
К настоящему времени этот памятник является одним из немногих подобных объектов, сохранившихся без значительных утрат. Располагаясь в квартале с практически утраченной исторической застройкой, является ценным элементом для Хабаровска.
Проведенные работы не только привели в порядок объект, но и помогут сохранить и улучшить вид исторической части краевой столицы, которую чаще всего посещают отечественные и иностранные туристы. Также напомним, что накануне управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края выдало разрешение на проведение работ по сохранению здания, расположенного в краевой столице на улице Ким Ю Чена, № 9 — дом, построенный в 1907—1909 годах.