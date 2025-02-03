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В Омске закрывается сеть гипермаркетов «Победа»

Владелец сети Дмитрий Шадрин потерял права на товарный знак.

Источник: Комсомольская правда

В Омске больше не будет открыто ни одного магазина «Победа». Собственник сети потерял права на товарный знак в ходе судебных разбирательств с жителем Липецка Александром Шаталовым. Как рассказал изданию «РБК Омск» владелец торговой сети Дмитрий Шадрин, решение это вынужденное.

По мнению Шадрина, он стал жертвой патентного тролля. В 2010 году житель Липецка зарегистрировал права на товарный знак «Победа». В 2022 году обратился в суд с иском к омскому предпринимателю и обвинил его в использовании запатентованного им названия и марки. Мужчина даже успел отсудить 1,2 млн рублей у омского предпринимателя.

В данный момент все торговые площадки «Победы» уже переименованы, последний магазин с таким названием был ликвидирован в 2024 году.

«Да, продолжения магазинов “Победа-Маркет” не будет», — заявил «РБК Омск» Шадрин.

Сейчас предприниматель продолжает судебные разбирательства и будет пытаться добиться рассмотрения дела в Верховном суде РФ.

Практика регистрации популярных товарных знаков третьими лицами в России стала обыденностью. Существуют целые группы компаний, которые крадут товарные знаки. Действуют они просто — оформляют товарный знак на себя (если ранее собственник бренда не успел оформить патент), а затем требуют компенсацию.

Ранее мы рассказывали, что в Омске закрылся последний ресторан быстрого питания KFC.