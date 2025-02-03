В Омске закрывается сеть гипермаркетов «Победа»

По мнению Шадрина, он стал жертвой патентного тролля. В 2010 году житель Липецка зарегистрировал права на товарный знак «Победа». В 2022 году обратился в суд с иском к омскому предпринимателю и обвинил его в использовании запатентованного им названия и марки. Мужчина даже успел отсудить 1,2 млн рублей у омского предпринимателя.