В Омске закрывается сеть гипермаркетов «Победа»

В Омске больше не будет открыто ни одного магазина «Победа». Собственник сети потерял права на товарный знак в ходе судебных разбирательств с жителем Липецка Александром Шаталовым. Как рассказал изданию «РБК Омск» владелец торговой сети Дмитрий Шадрин, решение это вынужденное.
По мнению Шадрина, он стал жертвой патентного тролля. В 2010 году житель Липецка зарегистрировал права на товарный знак «Победа». В 2022 году обратился в суд с иском к омскому предпринимателю и обвинил его в использовании запатентованного им названия и марки. Мужчина даже успел отсудить 1,2 млн рублей у омского предпринимателя.
В данный момент все торговые площадки «Победы» уже переименованы, последний магазин с таким названием был ликвидирован в 2024 году.
«Да, продолжения магазинов “Победа-Маркет” не будет», — заявил «РБК Омск» Шадрин.
Сейчас предприниматель продолжает судебные разбирательства и будет пытаться добиться рассмотрения дела в Верховном суде РФ.
Практика регистрации популярных товарных знаков третьими лицами в России стала обыденностью. Существуют целые группы компаний, которые крадут товарные знаки. Действуют они просто — оформляют товарный знак на себя (если ранее собственник бренда не успел оформить патент), а затем требуют компенсацию.
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