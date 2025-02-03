В Новосибирске получили перспективные кристаллические материалы для оптики

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) в результате исследований получили кристаллические пленки на основе металлов. В перспективе такие улучшенные материалы смогут найти применение в светочувствительных устройствах — фотокатодах, применяющихся в микроскопах и системах ночного видения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Фотокатоды — это приборы, работающие на принципе внешнего фотоэффекта. Они позволяют получить пучок электронов с необходимыми характеристиками для различных применений: в электронных микроскопах, для ускорителей, коллайдеров и систем ночного видения.
«Мы смогли не только получить кристаллически упорядоченные пленки, но и с помощью фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением получить экспериментально первое измерение электронной структуры», — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Надежду Соловову.
Как пояснили в вузе, результаты исследования могут помочь улучшить характеристики фотоэлектронных преобразователей на основе таких фотокатодов, благодаря чему повысится их эффективность. Полученные пленки состоят из натрия, калия и сурьмы, два из этих металлов активно окисляются при взаимодействии с воздухом. Ученые смогли сделать так, что при создании пленок (наращивании кристаллических структур одна на другую) не происходит избытка одного химического элемента.
«Электронная структура выращенных монокристаллических пленок изучается с помощью фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (метод, при котором пучок света высокой энергии взаимодействует с поверхностью исследуемого материала — прим. ТАСС). Если наш проект покажет высокий потенциал для дальнейших исследований, мы продолжим работу на синхротроне “Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)”, — объяснила Соловова.
О СКИФе.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — это установка класса «мегасайенс» с синхротроном. СКИФ строится в новосибирском наукограде Кольцово, центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Установка позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.