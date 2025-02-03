В Новосибирске получили перспективные кристаллические материалы для оптики

Как пояснили в вузе, результаты исследования могут помочь улучшить характеристики фотоэлектронных преобразователей на основе таких фотокатодов, благодаря чему повысится их эффективность. Полученные пленки состоят из натрия, калия и сурьмы, два из этих металлов активно окисляются при взаимодействии с воздухом. Ученые смогли сделать так, что при создании пленок (наращивании кристаллических структур одна на другую) не происходит избытка одного химического элемента.