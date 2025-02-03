Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

В России в этом году граждане будут работать шесть дней подряд только один раз — с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила РИА Новости Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», выходной с субботы перенесен на понедельник, 3 ноября.