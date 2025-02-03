Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

В России в этом году граждане будут работать шесть дней подряд только один раз — с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила РИА Новости Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», выходной с субботы перенесен на понедельник, 3 ноября.
Таким образом, 1 ноября, который также является рабочим днем, будет коротким.
Согласно постановлению правительства, в 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая пройдет в конце октября — начале ноября. В связи с переносом выходного дня, праздничные выходные, приуроченные к Дню народного единства, будут длиться с 2 по 4 ноября.
Ранее стало известно, что в феврале 2025 года в РФ не будет дополнительного выходного в связи с Днем защитника Отечества. В соответствии с постановлением российского кабмина в 2025 году этот февральский выходной решено перенести на 8 мая.