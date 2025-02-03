Руслан Леоненко одержал победу на досрочных выборах мэра Тайшета

Жители Тайшета 2 февраля 2025 выбирали главу города. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Тайшета, стали известны предварительные итоги голосования — победу одержал Руслан Леоненко, набравший 2 637 голосов (51,5%).
Помимо него на пост мэра выдвинули свои кандидатуры Эдита Кануник (1 1774 голоса), Антон Афонин (961 голос), Илья Головня (183 голоса), Мария Пантюшина (61 голос), Юлия Лазаревич (36 голосов).
Досрочные выборы проходили с 8:00 до 20:00, на участках находились наблюдатели. В голосовании поучаствовали 5 155 избирателей — это 20,45% от общего количества.
Напомним, также жители Приангарья выбирали мэра Братского района, глав Хужирского, Среднемуйского муниципальных образований и МО «Олонки» Боханского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело завели по факту невыплаты зарплаты работникам котельной в Тулунском районе.