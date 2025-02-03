Хабаровчанин отсудил у магазина почти 100 тыс рублей за бракованную зубную щётку

Компенсация за электрическую зубную щетку выросла в пять раз у покупателя после того, как выяснилось, что купленный им товар оказался с заводским браком, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Гаджет, купленный жителем Хабаровска за 18 200 рублей, сломался спустя несколько месяцев. Экспертиза в сервисном центре подтвердила: в товаре заводской дефект.
С этим заключением покупатель обратился к продавцу с требованием вернуть деньги за некачественный товар. Вот только за время со дня покупки цена щетки выросла более чем в два раза и составляла на момент написания претензии уже 37 999 рублей.
Понятно, что покупатель потребовал компенсировать ему разницу — 19 799 рублей, ведь для покупки новой щетки нужны были уже совсем другие деньги. Однако продавец с таким требованием не согласился, пообещав вернуть исключительно первоначальную стоимость товара.
Потребитель обратился в суд. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подготовило заключение по делу о защите прав потребителей. По закону, при возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и его ценой на момент добровольного удовлетворения такого требования. Если же продавец этого не делает по доброй воле, тогда стоимость определяется на момент вынесения судебного решения.
Суд учел позицию Управления и решил взыскать в пользу потребителя: 18 200 рублей — стоимость товара, 18 564 рублей — неустойку за невыполнение требований потребителя, 18 099 рублей — разницу в стоимости товара, 18 460 ₽ — неустойку за несвоевременное возмещение убытков, 5000 рублей — компенсацию морального вреда, 36 662 рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя. Итого почти 100 тысяч рублей.
Так что зубная щётка для продавца, который не пошел навстречу покупателю, оказалась просто золотой.