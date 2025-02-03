Февраль начался для красноярцев с «черного неба»

Продлится режим неблагоприятных метеоусловий до 15:00 вторника, 4 февраля.
Специалисты Роспотребнадзора по краю усилили мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске, сообщается в социальных сетях ведомства.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Режим НМУ ввели в выходные, 2 февраля.
Продлится режим неблагоприятных метеоусловий до 15:00 вторника, 4 февраля.
Специалисты Роспотребнадзора по краю усилили мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске, сообщается в социальных сетях ведомства.