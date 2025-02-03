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Февраль начался для красноярцев с «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Режим НМУ ввели в выходные, 2 февраля.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: НИА Красноярск

Продлится режим неблагоприятных метеоусловий до 15:00 вторника, 4 февраля.

Специалисты Роспотребнадзора по краю усилили мониторинг качества атмосферного воздуха в Красноярске, сообщается в социальных сетях ведомства.