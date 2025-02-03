Материнский капитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области 1 февраля 2025

В Приангарье 1 февраля 2025 проиндексировали материнский капитал на 9,5%, а это значит, что на первого ребенка сумма выплаты выросла на 59 886 рублей, теперь составляет 690 266 рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, эта же сумма полагается семьям с двумя детьми, однако есть условие — второй ребенок рожден или усыновлен до 2020, а родители ни разу не пользовались сертификатом.