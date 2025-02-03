Материнский капитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области 1 февраля 2025

В Приангарье 1 февраля 2025 проиндексировали материнский капитал на 9,5%, а это значит, что на первого ребенка сумма выплаты выросла на 59 886 рублей, теперь составляет 690 266 рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, эта же сумма полагается семьям с двумя детьми, однако есть условие — второй ребенок рожден или усыновлен до 2020, а родители ни разу не пользовались сертификатом.
Для тех, кто получил маткапитал на первого ребенка, а после родил либо усыновил еще одного, объем государственной поддержки дополнительно увеличивается на 221 895 рублей. Те, у кого родился второй ребенок с 2020 (либо третий и любой последующий), получают 912 162 рубля, если до этого права на выплаты не было.
— В том случае, если семья использовала маткапитал частично, его остаток также проиндексируют. Узнать оставшуюся сумму можно на портале Госуслуг, заказав выписку, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Кстати, стало известно, что в прошлом 2024 году более 12 тысячи семей региона получили сертификат на маткапитал. Чаще всего деньги уходили на улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет либо образование.
Важно отметить, что с 1 января 2024 правом на получение выплаты могут воспользоваться только те родители, кто имеет российское гражданство на момент появления ребенка, являющегося гражданином страны по рождению.