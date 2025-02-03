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«Байкал-Энергия» обыграла «СКА-Уральский Трубник»

Матч завершился со счетом 6:3.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу в матче с «СКА-Уральский Трубник». Игра прошла в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (0+). Иркутские хоккеисты сыграли с соперником в Первоуральске накануне, 2 февраля. Матч завершился со счетом 6:3. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Федерации хоккея с мячом России.

Мячи в ворота соперников забросили Иван Соловьев, Артем Бондаренко, Эмиль Бихузин, Евгений Филиппов и Марат Хайруллин.

«Байкал-Энергия» продолжает серию выездных матчей. 5 февраля иркутяне сыграют в Мурманске с местным «Мурманом».

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