«Байкал-Энергия» обыграла «СКА-Уральский Трубник»

Хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу в матче с «СКА-Уральский Трубник». Игра прошла в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (0+). Иркутские хоккеисты сыграли с соперником в Первоуральске накануне, 2 февраля. Матч завершился со счетом 6:3. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Федерации хоккея с мячом России.