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Во Владивостоке отметили Восточный новый год

Накануне, 2 февраля, в парке имени Сергея Лазо горожане и гости Владивостока отпраздновали наступление года Змеи по Восточному календарю.

Источник: Администрация Владивостока

Яркое празднование, включающее в себя спортивные лабиринты, веселые старты, запуск воздушных змеев и ярмарку украшений, приготовили для гостей организаторы.

Мероприятие открылось веселой разминкой на коньках: участники прокатились по льду общей змейкой. Затем они состязались в скорости и умении объезжать препятствия. Самые ловкие получили памятные подарки.

Во второй части праздника гостям предложили смастерить воздушных змеев. К этому занятию все подошли творчески, каждый змей получился со своим характером.

В конце праздника все желающие смогли вытянуть предсказания на предстоящий год, отмечает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в течение всего мероприятия работала ярмарка украшений от удэгейских мастеров. Здесь можно было приобрести амулеты удачи на предстоящий год.