Во Владивостоке отметили Восточный новый год

Яркое празднование, включающее в себя спортивные лабиринты, веселые старты, запуск воздушных змеев и ярмарку украшений, приготовили для гостей организаторы.
Мероприятие открылось веселой разминкой на коньках: участники прокатились по льду общей змейкой. Затем они состязались в скорости и умении объезжать препятствия. Самые ловкие получили памятные подарки.
Во второй части праздника гостям предложили смастерить воздушных змеев. К этому занятию все подошли творчески, каждый змей получился со своим характером.
В конце праздника все желающие смогли вытянуть предсказания на предстоящий год, отмечает пресс-служба мэрии.
Кроме того, в течение всего мероприятия работала ярмарка украшений от удэгейских мастеров. Здесь можно было приобрести амулеты удачи на предстоящий год.