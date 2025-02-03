ТК «Гагарин Молл» в Омске откроется до конца 2025 года

В Омске новый собственник части площадей законсервированного некогда «Летура» обозначил сроки окончания реконструкции объекта. Торгово-развлекательный центр «Гагарин Молл» откроет свои двери для посетителей до конца 2025 года.
Совладелец компании «Центроград», выкупившей две трети заброшенного здания в 2021 году, Илья Иванов отметил в интервью изданию «Омск-информ», что определить точную дату невозможно из-за сложностей работ.
«У нас нет никакой даты, мы прошли советское прошлое, когда приурочивали открытие к каким-то датам. Однако приблизительно открытие планируется к концу 2025 года», — отметил Илья Иванов.
Здание «Летура» появилось в Омске в начале двухтысячных и стало одним из самых узнаваемых в городе. Ранее мы писали, что обновленный ТК планируют открыть в июле 2024 года, но из-за особенностей работ сроки перенесли. В ходе ремонта будет полностью заменены все изношенные коммуникации, облагорожен фасад и выполнена чистовая отделка помещений.