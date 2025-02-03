ТК «Гагарин Молл» в Омске откроется до конца 2025 года

Здание «Летура» появилось в Омске в начале двухтысячных и стало одним из самых узнаваемых в городе. Ранее мы писали, что обновленный ТК планируют открыть в июле 2024 года, но из-за особенностей работ сроки перенесли. В ходе ремонта будет полностью заменены все изношенные коммуникации, облагорожен фасад и выполнена чистовая отделка помещений.