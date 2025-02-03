Керосин, моча и сода: Врач перечислил губительные методы народной медицины

Тёплый чай с мёдом или ягодный морс действительно помогают облегчить симптомы лёгкой простуды, однако некоторые методы народной медицины не только бесполезны, но и могут быть опасными для здоровья. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.