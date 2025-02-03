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Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Якуповым на два года

Наиль Якупов перешел в «Авангард» в ноябре 2024 года из китайского «Куньлунь Ред Стар».

Источник: Комсомольская правда

Руководство ХК «Авангард» озвучило решение о продлении контракта с 31-летним нападающим Наилем Якуповым еще на два года. Как рассказал генеральный директор клуба Герман Чистяков, Якупов является лидером, который сейчас очень нужен команде.

«Якупов с момента возвращения в “Авангард” демонстрирует пример настоящего профессионализма, характера и огромного желания добиваться успеха. Именно такие лидеры нам и нужны» , — заявил Чистяков.

Добавим, что у Якупова высокий показатель полезности — «+4». За 25 игр в составе омской команды он набрал 22 (11+11) очка. Накануне во встрече с «Динамо», нападающий вывел «Авангард» вперед.