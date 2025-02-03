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Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова.

В аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова временно ограничен прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вступили в силу ранним утром и касаются воздушных гаваней Астрахани («Нариманово»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка»). Временно приостановлены как прилеты, так и вылеты авиарейсов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, который является главным приоритетом.

Ранее в международном аэропорту Волгограда «Гумрак» были сняты ограничения на прием и вылет самолетов.