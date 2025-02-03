Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова временно ограничен прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вступили в силу ранним утром и касаются воздушных гаваней Астрахани («Нариманово»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка»). Временно приостановлены как прилеты, так и вылеты авиарейсов.
Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, диспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, который является главным приоритетом.
Ранее в международном аэропорту Волгограда «Гумрак» были сняты ограничения на прием и вылет самолетов.