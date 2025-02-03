Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Ограничения вступили в силу ранним утром и касаются воздушных гаваней Астрахани («Нариманово»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка»). Временно приостановлены как прилеты, так и вылеты авиарейсов.