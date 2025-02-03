Популяция овцебыков на севере Красноярского края составляет 7−8 тыс. голов

Овцебыки водились на просторах Сибири, в том числе на Таймыре, около 3 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. Их стада паслись по соседству с мамонтами и шерстистыми носорогами. Изменения климата и промысел человека привели к исчезновению этих животных на этой территории. 50 лет назад началась реинтродукция (возвращение диких животных на территорию, где они некогда обитали, но по каким-либо причинам исчезли) овцебыков в Сибири. В 1974 году правительство Канады подарило Советскому Союзу 10 овцебыков. Их доставили в район реки Бикада. Позже на Таймыр из США привезли еще одну партию из 40 особей (28 самок, 12 самцов).