Популяция овцебыков на севере Красноярского края составляет 7−8 тыс. голов

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Популяция овцебыков на Таймыре на севере Красноярского края составляет 7−8 тыс. голов, а не 13−15 тыс. животных, как предполагалось ранее. Об этом ТАСС сообщил профессор Сибирского федерального университета (СФУ), научный руководитель проекта по изучению овцебыков Александр Савченко.
Ученые СФУ и Объединенной дирекции заповедников Таймыра в течение 2024 года, впервые за последнее десятилетие, сделали ревизию имеющихся данных, проведя исследования популяции этого животного. «Заповедники Таймыра» — крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири — Путоранского, Большого Арктического и Таймырского. Ее площадь составляет почти 12 млн га.
«Мы, объединив все наши данные вместе с дирекцией заповедников, считаем, что популяция овцебыка на Таймыре — 7−8 тыс. животных», — сообщил Савченко, добавив, что учет овцебыков велся с помощью аэрофотосъемки и исходя из данных наблюдений специалистов заповедных территорий Таймыра.
Собеседник агентства подчеркнул, что говорить об уменьшении популяции овцебыка нельзя, так как данные в 13−15 тыс. голов носили больше оценочный характер: масштабных исследований в пределах всего ареала вида долгие годы не проводилось. Также ученый отметил, что популяция овцебыка на Таймыре чувствует себя благополучно и расширяет свой ареал — самок с детенышами уже можно встретить на Западном Таймыре, где раньше фиксировали появления одиночных самцов.
По словам профессора СФУ, необходимо создавать программу по изучению и сохранению этого вида животных. «Важно отметить, что при снижении лимита добычи дикого северного оленя на Таймыре заметно возрастает охотничий пресс на популяцию овцебыка. Практически все овцебыки, встречаемые человеком в окрестностях населенных пунктов, факторий и промысловых точек на Таймыре, добываются. Кроме ужесточения контроля, необходимо проводить разъяснительную работу о значении сохранения этого вида как важного элемента экосистем Арктики», — сказал Савченко.
По его мнению, жителей из числа коренных малочисленных народов Севера необходимо включать в работу экспедиционных отрядов по изучению объектов животного мира. «Результаты настоящего исследования — лишь первый шаг в становлении мониторинга особо ценных видов Таймыра. Практическая реализация рекомендаций при должной финансовой и информационной поддержке позволит организовать систему ежегодных исследований и мероприятий по охране овцебыка на новом уровне», — резюмировал Савченко.
Об овцебыках.
Овцебык (мускусный бык) — массивное животное с большой головой, короткой шеей, мощными закругленными рогами. У взрослых особей густая и длинная, свисающая до земли шерсть, вес самцов — до полутонны, самок — меньше. Овцебык обитает в предгорных и горных массивах Арктики.
Овцебыки водились на просторах Сибири, в том числе на Таймыре, около 3 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. Их стада паслись по соседству с мамонтами и шерстистыми носорогами. Изменения климата и промысел человека привели к исчезновению этих животных на этой территории. 50 лет назад началась реинтродукция (возвращение диких животных на территорию, где они некогда обитали, но по каким-либо причинам исчезли) овцебыков в Сибири. В 1974 году правительство Канады подарило Советскому Союзу 10 овцебыков. Их доставили в район реки Бикада. Позже на Таймыр из США привезли еще одну партию из 40 особей (28 самок, 12 самцов).
О СФУ.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.