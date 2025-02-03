Митволь не погасил ущерб в 966 миллионов рублей

По данным агентства, Митволь должен возместить ущерб на сумму почти 740 миллионов рублей. Кроме того, приставы намерены взыскать с бизнесмена задолженность по его делу в 211 миллионов рублей и почти 15 миллионов исполнительского сбора. Общий долг Митволя составляет более 966 миллионов 139 тысяч рублей.