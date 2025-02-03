Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахско-корейский университет в Туркестане откроется в новом учебном году

В Туркестане продолжается строительство здания Казахско-корейского совместного университета. Этот проект реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева об открытии в Казахстане филиалов ведущих мировых вузов для повышения качества образования, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом строительства, проверил текущее состояние объекта и обсудил с ответственными руководителями и представителями подрядной компании ход выполнения работ.

Здание должно быть полностью готово к новому учебному году. На организационные и координационные работы также потребуется время. Поэтому важно не снижать темпы строительства, выполнять работы качественно и системно.

отметил Нуралхан Кушеров, осматривая 18-этажное здание

Он также поручил использовать только качественные строительные материалы.

В настоящее время строительство идет активными темпами. Проводятся работы по облицовке фасада и установке окон. Сдача объекта запланирована на август, но строители намерены завершить его к маю. Рабочих хватает, и темпы строительства остаются высокими.

Напомним, что в прошлом году Министерство образования и акимат Туркестанской области провели переговоры с руководством южнокорейского университета Woosong, имеющего 70-летнюю историю. В результате было подписано соглашение об открытии филиала в Туркестане. В новом вузе планируется подготовка специалистов в сфере IT и других технических направлений, а также кадров для промышленности и сельского хозяйства с применением современных технологий.

образование