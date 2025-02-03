Казахско-корейский университет в Туркестане откроется в новом учебном году

Напомним, что в прошлом году Министерство образования и акимат Туркестанской области провели переговоры с руководством южнокорейского университета Woosong, имеющего 70-летнюю историю. В результате было подписано соглашение об открытии филиала в Туркестане. В новом вузе планируется подготовка специалистов в сфере IT и других технических направлений, а также кадров для промышленности и сельского хозяйства с применением современных технологий.