Казахско-корейский университет в Туркестане откроется в новом учебном году

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с ходом строительства, проверил текущее состояние объекта и обсудил с ответственными руководителями и представителями подрядной компании ход выполнения работ.
Здание должно быть полностью готово к новому учебному году. На организационные и координационные работы также потребуется время. Поэтому важно не снижать темпы строительства, выполнять работы качественно и системно.
Он также поручил использовать только качественные строительные материалы.
В настоящее время строительство идет активными темпами. Проводятся работы по облицовке фасада и установке окон. Сдача объекта запланирована на август, но строители намерены завершить его к маю. Рабочих хватает, и темпы строительства остаются высокими.
Напомним, что в прошлом году Министерство образования и акимат Туркестанской области провели переговоры с руководством южнокорейского университета Woosong, имеющего 70-летнюю историю. В результате было подписано соглашение об открытии филиала в Туркестане. В новом вузе планируется подготовка специалистов в сфере IT и других технических направлений, а также кадров для промышленности и сельского хозяйства с применением современных технологий.