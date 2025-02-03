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Омичи останутся без длинных выходных на 23 февраля и 8 марта

Перенос выходных не планируется из-за особенностей календаря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Омичи получат стандартные два дня отдыха 23 февраля и 8 марта. Оба праздника выпали на выходные дни — 23 февраля (воскресенье) и 8 марта (суббота). Причитающиеся выходные будут перенесены на четверг, 8 мая, и пятницу, 13 июня.

Это означает, что в феврале и марте дополнительных выходных не будет. В мае омичи дважды отдохнут по три дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Еще один трехдневный отдых ждет омичей в ноябре: со 2 по 4 ноября. Празднование Дня России (12 июня) подарит четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня.

Самые продолжительные выходные омичи уже отгуляли. Они пришлись на январские праздники. Тогда нерабочих дней было 11: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. А единственная шестидневная рабочая неделя в 2025 году выпадет на период с 27 октября по 1 ноября.

Ранее мы рассказывали, как вернуться в рабочий ритм после длинных выходных.