Омичи останутся без длинных выходных на 23 февраля и 8 марта

Это означает, что в феврале и марте дополнительных выходных не будет. В мае омичи дважды отдохнут по три дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Еще один трехдневный отдых ждет омичей в ноябре: со 2 по 4 ноября. Празднование Дня России (12 июня) подарит четырехдневные выходные — с 12 по 15 июня.