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Из-за магнитных бурь простейшие теряют аппетит и настроение — учёные

В результате 30‑летнего исследования, проведённого международной группой учёных, установлено, что с конца 1990‑х годов естественная способность простейших очищаться от загрязнителей ухудшается под влиянием магнитных бурь, сообщает El.kz со ссылкой на indicator.

Источник: EL.kz

Биологи из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН и Университета Флориды наблюдали за популяциями трихоплаксов вида Trichoplax adhaerens, обитающих на дне тёплых морей. Эти древние организмы, существующие уже более 500 миллионов лет и способные удваивать своё число каждые 1−2 суток при оптимальных условиях, продемонстрировали цикличность в размножении, связанную с естественными колебаниями солнечной радиации и магнитного поля Земли.

Исследование показало, что при сильном потоке солнечной радиации численность трихоплаксов сокращается до 48%, а при магнитных возмущениях — до 22%. Ученые объясняют эти изменения снижением аппетита микроорганизмов, что приводит к замедленному росту и реже происходящему делению клеток. Кроме того, в клетках их пищеварительной системы были обнаружены ранее неизвестные включения с высоким содержанием ионов железа, которые, вероятно, участвуют в процессах, аналогичных выработке муцина у человека, влияющем на усвоение питательных веществ.

Особое внимание исследователи уделили роли микрофлоры трихоплаксов. В эксперименте нескольким популяциям животных вводили антибиотики, среди которых ампициллин, что существенно снизило негативное воздействие магнитной активности на их пищевое поведение и скорость размножения. Эти данные позволяют предположить, что микрофлора может играть ключевую роль в регуляции чувствительности простейших к внешним факторам.

Полученные результаты не только углубляют понимание динамики химии клеток и механизмов магниторецепции, но и имеют важное значение для космической биологии. Изучение влияния солнечной радиации и магнитных возмущений на простейшие помогает лучше разобраться в работе пищеварительной системы млекопитающих, в том числе космонавтов, находящихся под воздействием изменчивых магнитных полей Земли.

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