Из-за магнитных бурь простейшие теряют аппетит и настроение — учёные

Исследование показало, что при сильном потоке солнечной радиации численность трихоплаксов сокращается до 48%, а при магнитных возмущениях — до 22%. Ученые объясняют эти изменения снижением аппетита микроорганизмов, что приводит к замедленному росту и реже происходящему делению клеток. Кроме того, в клетках их пищеварительной системы были обнаружены ранее неизвестные включения с высоким содержанием ионов железа, которые, вероятно, участвуют в процессах, аналогичных выработке муцина у человека, влияющем на усвоение питательных веществ.