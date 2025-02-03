70 фальшивых купюр выявили в Иркутской области в 2024

— Несмотря на то, что мы все чаще пользуемся безналом, всегда есть места и ситуации, где существует только наличный расчет и риск того, что у вас может оказаться банкнота с признаками подделки, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.