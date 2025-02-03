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70 фальшивых купюр выявили в Иркутской области в 2024

Фальшивомонетчики стали реже расплачиваться подделками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье в 2024 выявили 70 фальшивых банкнот, а это, кстати, на 12 меньше, чем годом ранее. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделение Иркутск Банка России.

Как и обычно, самой популярной среди подделок стала купюра номиналом пять тысяч рублей образца 1997 года, работники банка нашли 51 такую банкноту. Также обнаружили 12 купюр номиналом тысяча рублей.

— Несмотря на то, что мы все чаще пользуемся безналом, всегда есть места и ситуации, где существует только наличный расчет и риск того, что у вас может оказаться банкнота с признаками подделки, — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Важно проверять все купюры хотя бы по нескольким признакам подлинности. Если фальшивомонетчики пытаются вас обмануть, то советуют сразу обращаться в отделение полиции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что материнский капитал проиндексировали на 9,5% в Иркутской области 1 февраля 2025.