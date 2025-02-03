В чем причина дефицита таксистов в РФ и чего ждать в Крыму

«Самозанятые, принимая заказы диспетчерских служб, выполняют их по требованиям агрегатора, который сам устанавливает маршрут и тариф. А отработал ты неизвестно по какой цене — и еще должен за заказ заплатить агрегатору от 10 до 50%. Здесь не самозанятость, а подмена понятий в трудовых отношениях. Таксист бесправный становится, почти как раб», — прокомментировал эксперт.