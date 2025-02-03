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Приборы непрерывного мониторинга начали выдавать беременным в Новосибирской области

Речь идёт об электронных системах отслеживания уровня глюкозы в крови.

Источник: Reuters

В Новосибирской области будущим мамам, у которых выявили нарушения углеводного обмена или по результатам УЗИ обнаружили признаки диабетического поражения плода, начали выдавать приборы для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Как сообщается на сайте Новосибирской областной больницы, средства на приобретение данных электронных систем были выделены всем субъектам Российской Федерации. Уникальные медицинские приборы уже закуплены и распределены по поликлиникам региона.

Устройство — это датчик размером с десятирублёвую монету, который крепится на плечо. Измерение уровня сахара в крови беременной женщины происходит автоматически. Данные передаются в специальное приложение на телефоне.

«Цель мониторинга — постоянный контроль показателя, который очень важен как для состояния здоровья самой беременной, так и плода», — пояснила главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова.

При своевременной корректировке уровня сахара в крови с помощью лекарств или диеты можно предотвратить развитие серьёзных проблем у мамы и ребёнка в будущем. Процедура непрерывного контроля абсолютно безопасная и безболезненная. Мониторинг ведётся с момента выявления нарушений обмена и до родов.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что в НСО в два раза чаще стали выявлять сахарный диабет. Так, в прошлом году такой диагноз был впервые поставлен 3 833 пациентам, а в 2023-м выявлено около 2 тысяч человек с этим заболеванием.

здоровье