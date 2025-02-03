Приборы непрерывного мониторинга начали выдавать беременным в Новосибирской области

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что в НСО в два раза чаще стали выявлять сахарный диабет. Так, в прошлом году такой диагноз был впервые поставлен 3 833 пациентам, а в 2023-м выявлено около 2 тысяч человек с этим заболеванием.