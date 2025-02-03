Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

— Мой Сашенька… Он всегда спешил жить. Учился, служил, работал, рано стал отцом. Так мечтал построить дом, вырастить сына. В 22 года оборвалась его жизнь, но он успел оставить нам самое главное — свой пример мужества, чести и бескорыстной любви к Родине, — поделилась мама погибшего бойца.