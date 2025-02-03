Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

Александр Тутунарь героически погиб в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Александру Тутунарю. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, ее установили на фасаде школы № 14, именно там учился герой.

Мужчина героически погиб в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Александр Тутунарь был патриотом, любящим сыном, мужем и отцом. Мемориал — вечное напоминание о его подвиге. На нас лежит огромная ответственность — быть достойными подвига этого человека, помнить, что он отдал свою жизнь, защищая наше будущее, — сказал мэр Руслан Болотов.

Мужчина родился в Хабаровске, только позже вместе с семьей переехал в Иркутск. Окончил школу, а после получил специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В армию ушел в 2018 году, служил в Хабаровске водителем. В 2020 у мужчины родился сын.

— Мой Сашенька… Он всегда спешил жить. Учился, служил, работал, рано стал отцом. Так мечтал построить дом, вырастить сына. В 22 года оборвалась его жизнь, но он успел оставить нам самое главное — свой пример мужества, чести и бескорыстной любви к Родине, — поделилась мама погибшего бойца.

Александр Тутунарь отправился «за ленточку» добровольцем, был механиком — водителем танка. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сержант из Тулуна Владислав Ареськин погиб в зоне СВО.