Мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества открыли в Иркутске

В Иркутске открыли мемориальную доску кавалеру Ордена Мужества Александру Тутунарю. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, ее установили на фасаде школы № 14, именно там учился герой.
Мужчина героически погиб в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Александр Тутунарь был патриотом, любящим сыном, мужем и отцом. Мемориал — вечное напоминание о его подвиге. На нас лежит огромная ответственность — быть достойными подвига этого человека, помнить, что он отдал свою жизнь, защищая наше будущее, — сказал мэр Руслан Болотов.
Мужчина родился в Хабаровске, только позже вместе с семьей переехал в Иркутск. Окончил школу, а после получил специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В армию ушел в 2018 году, служил в Хабаровске водителем. В 2020 у мужчины родился сын.
— Мой Сашенька… Он всегда спешил жить. Учился, служил, работал, рано стал отцом. Так мечтал построить дом, вырастить сына. В 22 года оборвалась его жизнь, но он успел оставить нам самое главное — свой пример мужества, чести и бескорыстной любви к Родине, — поделилась мама погибшего бойца.
Александр Тутунарь отправился «за ленточку» добровольцем, был механиком — водителем танка. Посмертно награжден Орденом Мужества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сержант из Тулуна Владислав Ареськин погиб в зоне СВО.